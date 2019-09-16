"Сезон клещей" в Томске официально объявляется закрытым

СЕГОДНЯ 06:54 2019-09-16T06:54:01+03:00

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С 16 сентября круглосуточные пункты серопрофилактики прекратили свою работу. Это связано со значительным сокращением случаев присасываний клеща.

«При необходимости медицинская помощь детям будет оказываться в приемном отделении детской больницы № 1, взрослым — в медико-санитарной части № 2. Жители районов Томской области могут обращаться в приемные покои районных больниц», — сообщила главный внештатный специалист эпидемиолог облздрава Наталья Филиппова.

Как подсчитали в Роспотребнадзоре, с начала года от клещевого энцефалита в Томской области привиты более 60 тысяч человек, из них 21 тысяча — дети.

За неделю с 5 по 11 сентября в медицинские организации с присасыванием клеща обратилось 226 человека, в том числе 48 детей.

Всего с начала эпидсезона в пункты серопрофилактики обратились 22 248 жителей области, из них 4 349 - дети.

ИСТОЧНИК KP.RU