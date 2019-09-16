"Сезон клещей" в Томске официально объявляется закрытым
С 16 сентября круглосуточные пункты серопрофилактики прекратили свою работу. Это связано со значительным сокращением случаев присасываний клеща.
«При необходимости медицинская помощь детям будет оказываться в приемном отделении детской больницы № 1, взрослым — в медико-санитарной части № 2. Жители районов Томской области могут обращаться в приемные покои районных больниц», — сообщила главный внештатный специалист эпидемиолог облздрава Наталья Филиппова.
Как подсчитали в Роспотребнадзоре, с начала года от клещевого энцефалита в Томской области привиты более 60 тысяч человек, из них 21 тысяча — дети.
За неделю с 5 по 11 сентября в медицинские организации с присасыванием клеща обратилось 226 человека, в том числе 48 детей.
Всего с начала эпидсезона в пункты серопрофилактики обратились 22 248 жителей области, из них 4 349 - дети.
ИСТОЧНИК KP.RU
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