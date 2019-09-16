Томичи «затарятся» овощами нового урожая на «Празднике картошки» в субботу
В субботу, 21 сентября, в Томске состоится традиционная областная розничная ярмарка «Праздник картошки».
«На ярмарке будет представлена сельскохозяйственная продукция со всей Томской области, выращенная и произведенная в личных подворьях и крестьянско-фермерских хозяйствах, индивидуальными предпринимателями и организациями. Участники ярмарки порадуют гостей и жителей города Томска широким ассортиментом овощной продукции, саженцев, дикоросов, меда и медовой продукции, а также изделиями народных художественных промыслов. На ярмарке будет организована торговля с автомашин картофелем и овощами», - сообщили о мероприятии в администрации региона.
Известно, что в программе «Праздника картошки» пройдет выступление творческих коллективов, презентации-дегустаций, а также конкурсы «Овощные чудеса» и «Картошка-Богатырь».
ИСТОЧНИК KP.RU