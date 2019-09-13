«Семью года» из села Бакчар Томской области наградят в Москве

СЕГОДНЯ 06:02 2019-09-13T06:02:31+03:00

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Иван и Елена Пироговы, проживающие в Бакчарском районе, в конце октября отправятся в Москву на торжественную церемонию награждения победителей всероссийского конкурса «Семья года - 2019». Жители Томской области одержали уверенную победу в номинации «Сельская семья». Накануне семье Пироговых поздравил заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев. Он вручил победителям риглашение в столицу и подарок — двухтомник «Томск летописный. Сказания томской старины».

Кстати, Пироговы и сами скоро станут героями Национальной книги-летописи, которая ежегодно рассказывает о семьях-победителях Всероссийского конкурса.

Отметим, что у Ивана и Елены есть взрослые сын и дочь, сейчас они помогают воспитывать внуков. Супруги ведут большое хозяйство, у них более 20 голов крупного рогатого скота, а также пасека. Пироговы серьезно занимаются спортом и являются неоднократными чемпионами Бакчарского района по пулевой стрельбе и полиатлону.

ИСТОЧНИК KP.RU