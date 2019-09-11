Томские библиотеки переходят на электронные книги

СЕГОДНЯ 05:26 2019-09-11T05:26:42+03:00

Теперь в библиотеку молодежь ходит на мероприятия, а почитать можно и дома Фото: архив КП

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Муниципальная библиотечная система Томска активно создаёт он-лайн доступ к документам.

Как рассказал директор томской библиотечной системы Александр Карауш, сегодня более 130 тысяч документов доступно пользователям в электронном виде. Томичи могут использовать доступ к базе данных «ЛитРес: мобильная библиотека», доступ к электронным коллекциям «ЛитРес: Школа», «Библиошкола», «Библиотека Non-fiction» и арт-порталу «Мировая художественная культура», бесплатный доступ к архивам 45-ти периодических изданий из баз данных EastView и eLibrary (на 13 из них оформлена подписка), к 28 электронным журналам издательского дома «Гребенников» (предоставляет ТОУНБ им. А.С. Пушкина), к новостной базе данных «Polpred.com. Обзор СМИ» и к ресурсам Национальной электронной библиотеки. На сайте МИБС работает система «Библиопоиск», предназначенная для поиска документов на таких ресурсах как НЭБ, ЛитРес, eLibrary, East View, Grebennikon, Polpred.

Современные пользователи всё больше отдают предпочтение удалённому доступу к информации. Передовым проектом в цифровизации МИБС станет переоборудование библиотеки «Компьютерный мир» (ул. Красноармейская, 135) на средства гранта национального проекта «Культура». После трансформации библиотека станет информационным центром, оснащённым по последнему слову техники. По этому образцу в дальнейшем будут переоборудованы и остальные муниципальные библиотеки Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU