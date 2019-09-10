2019-09-10T12:23:58+03:00
Общество

В Томской области впервые избрали мэра без прямых выборов

За главу города Стрежевого голосовали не все избиратели, а 18 депутатов
Татьяна Щукина
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Валерий Харахорин уже 10 лет доказывает свое умение работать во благо Стрежевого. Фото: duma.tomsk.ruВалерий Харахорин уже 10 лет доказывает свое умение работать во благо Стрежевого. Фото: duma.tomsk.ru
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«Новым» градоначальником Стрежевого на ближайшие 5 лет избран Валерий Харахорин. Жителей города это решение ничуть не удивило, поскольку кандидат уже и без того является мэром бессменно 10 лет. Конкуренцию на выборах Харахорину составил тоже не рядовой гражданин - учредитель и директор дорожно-строительного предприятия «Новатор»Петр Дмитраков.

Интриги в ходе голосования не сложилось никакой, поскольку избирали мэра также «подкованные» в выборном вопросе стрежевчане в лице 18 депутатов местной Думы. 16 из них проголосовали за действующего мэра, а 2 – воздержались. Собственно, в этом и заключалось новаторство минувших выборов на Томском Севере, явившихся следствием того, что в 2018 году депутаты Законодательной думы региона приняли поправки в избирательное законодательство, которые предполагают отмену прямых выборов глав районов и городов в Томской области (за исключением областного центра).

Претендентов в главы муниципалитетов отныне будут отбирать члены конкурсной комиссии, заслушав их программу по развитию территории, а голосовать за кандидатов станут местные депутаты.

Таким образом, Валерий Харахорин стал первым муниципальным главой в Томской области, избранным по новой модели, но не последним. Уже этой осенью аналогичное действие произойдет в Кожевниковском, Шегарском, Александровском и Тегульдетском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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