Томичи могут поставить прививку от гриппа
Сделать прививку бесплатно в поликлинике по месту жительства могут все желающие. Особенно медики рекомендуют привиться людям, входящим в группы риска: детям с шести месяцев, дошкольникам, школьникам, студентам, медикам, работникам образовательных учреждений и служб жизнеобеспечения, пенсионерам, беременным женщинам и призывникам.
По вопросам вакцинации в регионе работает круглосуточная горячая линия по телефонам: 8 (3822) 516-616, 8-800-350-88-50 (звонок с сотовых телефонов бесплатный).
По итогам эпидсезона 2018—2019 годов прививку от гриппа поставили более 458 тысяч жителей Томской области, из них 114 786 — дети, 343 477 — взрослые.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Здоровье в Томске»