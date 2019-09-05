Томичи могут поставить прививку от гриппа

СЕГОДНЯ 12:23 2019-09-05T12:23:24+03:00

В местные больницы доставлено 139 тысяч доз вакцины «Флю-М»

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Сделать прививку бесплатно в поликлинике по месту жительства могут все желающие. Особенно медики рекомендуют привиться людям, входящим в группы риска: детям с шести месяцев, дошкольникам, школьникам, студентам, медикам, работникам образовательных учреждений и служб жизнеобеспечения, пенсионерам, беременным женщинам и призывникам.

По вопросам вакцинации в регионе работает круглосуточная горячая линия по телефонам: 8 (3822) 516-616, 8-800-350-88-50 (звонок с сотовых телефонов бесплатный).

По итогам эпидсезона 2018—2019 годов прививку от гриппа поставили более 458 тысяч жителей Томской области, из них 114 786 — дети, 343 477 — взрослые.

ИСТОЧНИК KP.RU