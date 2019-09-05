Томичка, избивавшая 2-летнюю дочь, наказана «условно», ребенок изъят

СЕГОДНЯ 10:51 2019-09-05T10:51:23+03:00

Мать не ухаживала за ребенком и регулярно срывала на нем злость Фото: из открытых источников

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Жительница села Могочино Молчановского района Томской области признана виновной в систематическом нанесения побоев своей маленькой дочери, а также в ненадлежащем исполнении обязанностей по ее воспитанию.

Как установлено судом и следствием, женщина, действуя умышленно, с целью причинения физических и психических страданий, систематически наносила побои своей 2-летней дочери, от которых она испытывала физическую боль и моральные страдания, не ухаживала за ней, неоднократно оставляла одну дома без присмотра, - сообщила пресс-служба Следственного комитета по Томкой области.

Истязательнице назначено наказание в виде 3 лет условно и штрафа в 10 тыс. рублей. Пострадавшая девочка находится в доме Малютки г.Томска. Суд рассматривает ходатайство о лишении матери родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU