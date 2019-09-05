Томичка, избивавшая 2-летнюю дочь, наказана «условно», ребенок изъят
Жительница села Могочино Молчановского района Томской области признана виновной в систематическом нанесения побоев своей маленькой дочери, а также в ненадлежащем исполнении обязанностей по ее воспитанию.
Как установлено судом и следствием, женщина, действуя умышленно, с целью причинения физических и психических страданий, систематически наносила побои своей 2-летней дочери, от которых она испытывала физическую боль и моральные страдания, не ухаживала за ней, неоднократно оставляла одну дома без присмотра, - сообщила пресс-служба Следственного комитета по Томкой области.
Истязательнице назначено наказание в виде 3 лет условно и штрафа в 10 тыс. рублей. Пострадавшая девочка находится в доме Малютки г.Томска. Суд рассматривает ходатайство о лишении матери родительских прав.
ИСТОЧНИК KP.RU