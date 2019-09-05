Фотозона с «театральной музой» из цветов появится на Новособорной
В ближайшие дни жители Тоимска и гости города смогут бесплатно запечатлеть свои персоны в оригинальной фотозоне в виде украшенной цветами сцены со стоящей там романтической «театральной музой», сделанной из природных материалов.
Авторами композиции «Муза нашего города», посвященной Году театра в России, станет команда Сибирского ботанического сада ТГУ, которая представит свою работу в рамках второго томского Фестиваля цветов, приуроченного ко Дню томича.
« Мы готовим фотозону в виде импровизированной театральной сцены, где будут находиться каркас платья, сплетенный из ивового прута, украшенный различными природными материалами, и корзина с осенним букетом. Задекорируем сцену растениями, адаптированными к нашим погодным условиям», — рассказала лаборант-исследователь лаборатории редких растений Ботсада Елена Мачкинис.
Отметим, что некоторые созданные в рамках фестиваля арт-объекты будут украшать площадь Новособорную до 15 сентября. А в День томича в этом году планируется и свободный вход в оранжереи Ботанического сада. 7 сентября с 12:00 до 18:00 в оранжереях можно будет полюбоваться не только на растения из постоянной экспозиции, но и на новую «орхидейную» пальму.
ИСТОЧНИК KP.RU