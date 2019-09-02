Томские власти намерены изменить русло реки Басандайки

СЕГОДНЯ 09:14 2019-09-02T09:14:46+03:00

Во время половодья речка создает угрозу безопасности жителям и их усадьбам. Фото: tv2.today

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Первый этап работ по защите территории от размыва береговой линии в поселке Аникино уже начался: в 2019-м планируется разработать проектно-сметную документацию и провести госэкспертизу. С 2020 года власти намерены приступить к изменению русла Басандайки с элементами крепления берегов каменной наброской. Кстати, несколько лет назад подобное было сделано на реке Ушайке, в районе улиц Киевской, Архангельской и других.

Работы будут проводиться по заказу областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды. Как сообщили в мэрии Томска, на эти цели потребуется около 39,7 млн рублей. Ожидается, что эти средства в полном объеме выделит федеральный бюджет.

В 2019 году Федеральное агентство водных ресурсов выделило на разработку проектно-сметной документации «Регулирование участков русла р. Басандайка в черте МО «Город Томск» 2,8 млн рублей. Сейчас идут торги, победитель которых определится в середине сентября.

Необходимость изменения участков русла и укрепления берега Басандайки объясняется угрозой разрушения жилой застройки и объектов инфраструктуры на площади 2,7 гектара. По результатам анализа прохождения весеннего половодья и паводков на этой речке зона затопления составляет 57,9 гектара. В нее попадают 36 усадеб (115 жителей), 970 метров автодорог и 970 метров линий электропередач и связи.

Антонина Ленская.

ИСТОЧНИК KP.RU