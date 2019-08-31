Пожар из-за замыкания электропроводки случился на Каштаке в Томске
Из многоэтажки спасателям пришлось эвакуировать 21 человека
фото: ru09.ruФото: из открытых источников
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В пятницу, 30 августа, вечером, в 18:50 на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о плжаре. ЧП произошло в девятиэтажном доме на Говорова, 86.
По информации ГУ МЧС по Томской области, в одном из подъездов выгорели электрощитки со второго по пятый этаж, закоптились стены.
Пожарные по лестничным маршам и автолестнице спасли 21 человека. Ликвидировать пожар удалось 19:18. К счастью, обошлось без пострадавших. В тушении принимали участие пять единиц техники и 16 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU