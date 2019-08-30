Томского водителя смяло вместе с машиной в «лобовом» ДТП под Асино

СЕГОДНЯ 05:16 2019-08-30T05:16:33+03:00

Место происшествия. Фото: УМВД по ТО

Мужчина погиб от травм до приезда «скорой помощи»

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Страшное ДТП произошло в четверг, 29 августа, на трассе Томск-Асино. Водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на «встречку», где на полной скорости столкнулся с автомобилем Toyota Rav-4. Машина неосторожного водителя получила серьезные повреждения, сам мужчина погиб на месте ДТП еще до прибытия медиков. Женщина, находившаяся за рулем другого авто, также получила травмы, но осталась жива.

Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, происшествие случилось около 14:30 на 33-м километре автодороги Камаевка — Асино — Первомайское.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Hyundai Solaris скончался до приезда скорой медицинской помощи, водитель второго автомобиля госпитализирована в Асиновскую районную больницу», – прокомментировали ДТП в полицейском ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU