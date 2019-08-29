Томские росгвардейцы присоединились к празднованию Дня спецназа

СЕГОДНЯ 12:31 2019-08-29T12:31:34+03:00

В этот день бойцы почтили память погибших товарищей и встретились со своими сослуживцами

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Сегодня знаменательная дата: 29 августа 42 года назад была создана учебная рота специального назначения, на базе которой впоследствии возник знаменитый отряд спецназа «Витязь». Символом нового подразделения, отличающим его от других, стал краповый берет. Тогда же были разработаны квалификационные испытания на право его ношения. Этот день является знаменательным событием для тех, кто о доблести и чести знает не понаслышке.

В День спецназа по инициативе директора Томской региональной спортивно-патриотической общественной организации «Сыны Отечества» рядового запаса, обладателя крапового берета Антона Иглакова, служившего в 604-м центре специального назначения «Витязь» и участвовавшего в контртеррористической операции в республике Дагестан, у мемориального комплекса погибшим в локальных войнах собрались бойцы спецназа «Витязь» и «Ермак», военнослужащий спецназа Управления Росгвардии по Томской области, служивший в спецподразделении «Рысь».

Поздравить боевых друзей и почтить память павших товарищей из Новосибирска приехали представители «Братства краповых беретов - «Витязь» Константин Костяной и общественной организации «Офицеры России» Сергей Леонов и Игорь Слизов.

В беседе с боевыми товарищами старшина запаса Костяной рассказал, как «Витязи» помогли отряду спецназа «Росич» выйти из окружения боевиков. 18 апреля 1995 года в окрестностях Бамута, что в 40 километрах юго-западнее столицы Чечни — Грозного, при штурме высоты 444,4 — «Лысая гора», попала в засаду группа отряда спецназа «Росич», в этом бою были убиты 10 человек. На помощь боевым братьям из «Росича» пришёл отряд «Витязь». Кольцо окружения было разорвано, все стали спускаться к реке, унося убитых и раненых. За мужество и героизм, проявленные в том бою, пятерым военнослужащим отряда специального назначения «Росич» посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации, остальные их павшие товарищи награждены орденом Мужества.

Сегодня спецназовцы почтили память погибших товарищей и возложили цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах, после чего отправились к представителям Томской региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», в музее которого «Сыны Отечества» оборудовали витрины, аккуратно разместив в них экспонаты своей спортивно-патриотической организации. Почетное место среди них заняли медали, медальоны, вымпелы и книги, недавно привезенные ими из военно-исторического лагеря «Бородино».

ИСТОЧНИК KP.RU