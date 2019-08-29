2019-08-29T11:01:36+03:00
Туризм

Круизный теплоход уже три дня стоит в Томске из-за обмеления Оби

Пассажиров судна отправят другим путем
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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На речвокзале судно будет стоять еще трое сутокНа речвокзале судно будет стоять еще трое сутокФото: из открытых источников
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Круизный теплоход «Ремикс», совершающий рейс СалехардНовосибирск, остановился у томского Речвокзала. Он прибыл в Томск в среду, 28 августа. На его борту находятся иностранцы – граждане Германии и Швейцарии.

Теплоход не может дойти до конечной точки маршрутка из-за обмеления Оби. Остановка в Томске затянулась на трое суток. Далее туристы отправятся в Новосибирск на автобусе.

Сам же теплоход остается в Томске из-за обмеления Оби, - сообщил специалист «Томской судоходной компании». Как сообщили в на речвокзале, судно будет стоять до 8 утра 31 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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