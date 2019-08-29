Круизный теплоход уже три дня стоит в Томске из-за обмеления Оби
Пассажиров судна отправят другим путем
На речвокзале судно будет стоять еще трое сутокФото: из открытых источников
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Круизный теплоход «Ремикс», совершающий рейс Салехард – Новосибирск, остановился у томского Речвокзала. Он прибыл в Томск в среду, 28 августа. На его борту находятся иностранцы – граждане Германии и Швейцарии.
Теплоход не может дойти до конечной точки маршрутка из-за обмеления Оби. Остановка в Томске затянулась на трое суток. Далее туристы отправятся в Новосибирск на автобусе.
Сам же теплоход остается в Томске из-за обмеления Оби, - сообщил специалист «Томской судоходной компании». Как сообщили в на речвокзале, судно будет стоять до 8 утра 31 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU