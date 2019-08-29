2019-08-29T10:44:58+03:00
Общество

В Татарской слободе томичи отметят «День Заистока»

Для жителей пройдет концерт и ярмарка национальной кухни
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Жителей квартала познакомят с татарскими традициями и культуройЖителей квартала познакомят с татарскими традициями и культуройФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Завтра, 30 августа в 16:00 на площадке у здания областного Центра татарской культуры (ул. Максима Горького, 35) состоится праздник «День Заистока».

Для юных жителей микрорайона установят бесплатный батут и аппарат для изготовления сахарной ваты. Также ребята смогут поиграть в национальные татарские игры, посоревнуются в перетягивании каната, битье горшков, ходьбе на ходулях, а также примут участие в необычной игре. Все юные участники получат сладкие призы.

Для гостей праздника приготовят плов, которым будут угощать бесплатно. Кроме того, здесь пройдет ярмарка национальной татарской кухни. Перед зрителями выступят артисты Центра татарской культуры, Центра сибирского фольклора, ансамбля народного танца «Ватан».

ИСТОЧНИК KP.RU

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