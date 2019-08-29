Томичей, располагающих архивами, приглашают поучаствовать в создании «Книги Всенародной памяти»

СЕГОДНЯ 10:34 2019-08-29T10:34:26+03:00

Издание будет доступно в печатном и электронном вариантах

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Инициатор проекта - общественный организационный комитет «За книги!». В преддверии 75-летия Великой Победы решено создать«Книгу Всенародной памяти».

Это выпуск унифицированных мемориальных томов с очерками об участниках Великой Отечественной войны. На страницах книги планируется разместить портреты ветеранов, копии документов фронтовых лет, фотографии однополчан, воспоминания потомков.

К участию приглашаются коллективы предприятий, организаций, учреждений, общественных объединений, а также физические лица. Памятные материалы планируется издать в нескольких вариантах — в полиграфическом исполнении и электронных версиях.

Подробная информация о проекте на сайте Я-ПАМЯТЬ.РФ

ИСТОЧНИК KP.RU