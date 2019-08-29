Томичей, располагающих архивами, приглашают поучаствовать в создании «Книги Всенародной памяти»
Инициатор проекта - общественный организационный комитет «За книги!». В преддверии 75-летия Великой Победы решено создать«Книгу Всенародной памяти».
Это выпуск унифицированных мемориальных томов с очерками об участниках Великой Отечественной войны. На страницах книги планируется разместить портреты ветеранов, копии документов фронтовых лет, фотографии однополчан, воспоминания потомков.
К участию приглашаются коллективы предприятий, организаций, учреждений, общественных объединений, а также физические лица. Памятные материалы планируется издать в нескольких вариантах — в полиграфическом исполнении и электронных версиях.
Подробная информация о проекте на сайте Я-ПАМЯТЬ.РФ
ИСТОЧНИК KP.RU