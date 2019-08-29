2019-08-29T07:59:05+03:00
Происшествия

Житель Томской области прокатил знакомую на мотоцикле, врезался в забор и сбежал

Пассажирку с травмами доставили в больницу
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба УМВД по Томской областифото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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Вчера в Асиновском районе произошло ДТП с участием мотоцикла. Как сообщили в УМВД по Томской области, около 21:05 в селе Батурино на улице Рабочей, 11 мотоцикл «Урал» врезался в забор. Водитель съехал с проезжей части и совершил наезд на ограждение. После произошедшего мужчина-водитель сбежал с места ДТП. А вот его 34-летняя женщина-пассажир с травмами была доставлена в больницу. В ходе розыска водитель был задержан. Как выяснилось, у 48-летнего мужчины не оказалось прав на вождение транспортного средства, более того он отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Обстоятельства происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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