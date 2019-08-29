Три дня в Томске трамвай №3 будет ходит от «Восточной» до «Черемошников»

СЕГОДНЯ 07:38 2019-08-29T07:38:04+03:00

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Томичей предупреждают о временном изменении схем движения трамваев. С 29 по 31 августа будет идти ремонт по улице Советской (на участке от пр. Фрунзе до пр. Кирова). В указанный период схемы некоторых трамваев изменятся.

Так, движение трамваев, курсирующим по маршрутам №№ 1, 2 и 2а, будет приостановлено. Транспортное - ул. Лебедева – ул. Советская – пл. Батенькова – ул. Р. Люксембург – ул. Б. Подгорная - Черемошники». Вместо кольцевых маршрутов №№ 2, 2а будет работать маршрут № 5 по схеме: «пл. Южная – ул. Елизаровых – пр. Кирова – пр. Комсомольский – ул. Лебедева – ул. Советская – пл. Батенькова». Маршрут № 4 сохранит действующую схему: «Восточный - ул. Лебедева – пр. Комсомольский – пр. Кирова - ул. Елизаровых – пл. Южная». В «Трамвайно-троллейбусном управлении» отмечают, 29 и 30 августа на линии будут работать 30 единиц подвижного состава, 31 августа – 24 трамвайных вагона. Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути и планировать маршруты своего перемещения.

ИСТОЧНИК KP.RU