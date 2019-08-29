С начала года 4000 томичей отключили от электричества за неуплату
«Томскэнергосбыт» совместно с участковыми полиции провел рейд по квартирам злостных неплательщиков. Так, только в Октябрьском районе выявили пять квартир, суммарный долг их владельцев оказался более 56 тыс. рублей. Это все равно, что не платить за квартиру больше года каждому из собственников. Ранее в отношении этих абонентов были вынесены судебные приказы. Абонентов пришлось отключить от сети.
По состоянию на 1 августа 2019 года задолженность бытовых потребителей перед «Томскэнергосбытом» составляет 318 млн рублей. По итогам первого полугодия под отключение попали 4 000 бытовых потребителей.
- По четырём адресам выявлены факты самовольного подключения, - отметил начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью ПАО «Томскэнергосбыт» Вячеслав Гайфуллин. – Действия должников попадают под административную статью и наказываются штрафом от 10 до 15 тысяч рублей, при повторном совершении сумма штрафа увеличивается от 15 до 30 тысяч рублей.
С начала года штрафы получил 91 абонент, осуществивших самовольное подключение к электрическим сетям, 10 дел находятся на рассмотрении в суде. У 110 должников произведён арест имущества, 218 неплательщикам ограничили выезд за границу, 774 потребителя, из-за долгов по электроэнергии, столкнулись с запретом на регистрацию транспортного средства в ГИБДД, а 836 должникам был применён запрет на регистрацию недвижимости.
ИСТОЧНИК KP.RU