2019-08-29T07:20:30+03:00
Общество

С начала года 4000 томичей отключили от электричества за неуплату

Долг местных жителей вырос до 318 млн рублей
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба ПАО «Томскэнергосбыт»фото: пресс-служба ПАО «Томскэнергосбыт»Фото: из открытых источников
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«Томскэнергосбыт» совместно с участковыми полиции провел рейд по квартирам злостных неплательщиков. Так, только в Октябрьском районе выявили пять квартир, суммарный долг их владельцев оказался более 56 тыс. рублей. Это все равно, что не платить за квартиру больше года каждому из собственников. Ранее в отношении этих абонентов были вынесены судебные приказы. Абонентов пришлось отключить от сети.

По состоянию на 1 августа 2019 года задолженность бытовых потребителей перед «Томскэнергосбытом» составляет 318 млн рублей. По итогам первого полугодия под отключение попали 4 000 бытовых потребителей.

- По четырём адресам выявлены факты самовольного подключения, - отметил начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью ПАО «Томскэнергосбыт» Вячеслав Гайфуллин. – Действия должников попадают под административную статью и наказываются штрафом от 10 до 15 тысяч рублей, при повторном совершении сумма штрафа увеличивается от 15 до 30 тысяч рублей.

С начала года штрафы получил 91 абонент, осуществивших самовольное подключение к электрическим сетям, 10 дел находятся на рассмотрении в суде. У 110 должников произведён арест имущества, 218 неплательщикам ограничили выезд за границу, 774 потребителя, из-за долгов по электроэнергии, столкнулись с запретом на регистрацию транспортного средства в ГИБДД, а 836 должникам был применён запрет на регистрацию недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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