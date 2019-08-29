Взлетно-посадочную полосу аэропорта в Томске реконструируют почти за три миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 07:00 2019-08-29T07:00:02+03:00

Генподрядчик должен завершить весь комплекс работ до 2022 года

Изменить размер текста: A A

В среду взлетно-посадочная полоса аэропорта «Томск» была официально передана генеральному подрядчику – ЗАО «Строительное управление ТДСК». Реконструкция ВПП будет выполняться в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России».

Как сообщила пресс-служба обладминистрации, первое заседание штаба по реконструкции объектов аэропорта провел замгубернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный. По плану работы продлятся до 2022 года и будут находиться под пристальным контролем региональных властей и госзаказчика - ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».

«Благодаря планомерной работе губернатора Сергея Жвачкина в правительстве России, Минтрансе, Росавиации Томская область привлекла из федерального бюджета 2,8 млрд рублей на реконструкцию ВПП. Глава региона поставил задачу обеспечить четкое выполнение графика работ и контроль их качества», - подчеркнул Игорь Шатурный.

Проект реконструкции томского аэропорта и его ВПП, разработанный специалистами федерального проектно-изыскательского и научно-исследовательского института «Аэропроект», одобрен Министерством транспорта РФ в феврале 2019 года. Он предусматривает оснащение полосы новым покрытием и водосточно-дренажной системой, строительство очистных сооружений, аварийной поисково-спасательной станции и периметрового ограждения аэропорта с техническими средствами охраны. Также будет реконструирована патрульная дорога, установлены система светосигнального оборудования и новые участки метеооборудования, устроены подъезды и подведены инженерные коммуникации к проектируемым зданиям.

К сведению: ООО «Аэропорт Томск» входит в сетевой аэропортовый проект, реализуемый ООО «Новапорт» (группа компаний AEON Corporation).

ИСТОЧНИК KP.RU