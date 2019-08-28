Сотрудники ядерного реактора Томского политеха изобрели новую технологию получения лютеция-177

СЕГОДНЯ 11:49 2019-08-28T11:51:06+03:00

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Исследования по получению препарата на базе исследовательского ядерного реактора ТПУ шли два года и успешно завершились на днях. Как рассказал ректор вуза Петр Чубик, ученые-политехники первыми в России произвели 177-й лютеций не из 176-го, а из иттербия. Преимущество новой технологии в том, что препарат не содержит побочных примесей других изотопов лютеция и не оказывает негативного воздействия на здоровые ткани. Опытную партию продукции политехники уже поставили Центру молекулярных исследований (Москва), где изучат элемент и проведут внешний аудит. Специалисты пояснили, что биохимические соединения, содержащие изотоп лютеция-177, являются перспективными радиофармпрепаратами. Они используются в ядерной медицине для лечения онкологических заболеваний.

«Мы должны как можно быстрее перенести разработку томских ученых из исследовательской лаборатории в больничные палаты нашего Томского национального исследовательского медицинского центра и онкодиспансера, - подчеркнул Сергей Жвачкин. - В России сегодня дефицит радиофармпрепаратов терапевтического назначения, и нам нужно использовать свои конкурентные преимущества».

Добавим, учебный реактор ТПУ – единственный действующий ядерный реактор в системе Министерства науки и высшего образования России.

ИСТОЧНИК KP.RU