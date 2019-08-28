2019-08-28T11:51:06+03:00
Наука

Сотрудники ядерного реактора Томского политеха изобрели новую технологию получения лютеция-177

Сегодня перспективную разработку оценил губернатор области Сергей Жвачкин
Антонина Ленская
Поделиться:
фото: tomsk.gov.ruфото: tomsk.gov.ruФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Исследования по получению препарата на базе исследовательского ядерного реактора ТПУ шли два года и успешно завершились на днях. Как рассказал ректор вуза Петр Чубик, ученые-политехники первыми в России произвели 177-й лютеций не из 176-го, а из иттербия. Преимущество новой технологии в том, что препарат не содержит побочных примесей других изотопов лютеция и не оказывает негативного воздействия на здоровые ткани. Опытную партию продукции политехники уже поставили Центру молекулярных исследований (Москва), где изучат элемент и проведут внешний аудит. Специалисты пояснили, что биохимические соединения, содержащие изотоп лютеция-177, являются перспективными радиофармпрепаратами. Они используются в ядерной медицине для лечения онкологических заболеваний.

«Мы должны как можно быстрее перенести разработку томских ученых из исследовательской лаборатории в больничные палаты нашего Томского национального исследовательского медицинского центра и онкодиспансера, - подчеркнул Сергей Жвачкин. - В России сегодня дефицит радиофармпрепаратов терапевтического назначения, и нам нужно использовать свои конкурентные преимущества».

Добавим, учебный реактор ТПУ – единственный действующий ядерный реактор в системе Министерства науки и высшего образования России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первый городской экофестиваль «Green day» пройдет в Томске
Заправщик украл 1300 литров бензина с нефтебазы в Томской области
За вырубку восьми берез томичу грозит 2 года
Томские приставы отловили на мосту должников на «Додже» и «Инфинити»
У города Томска теперь новый герб и флаг
Томич украл в гостях шкатулку с драгоценностями
Мужчина, который 13 лет считался умершим, получил в Томске гражданство
В Томске пройдет чемпионат по спортивному сбору мусора
Томичей призывают купить один букет от класса вместо 25 – по отдельности
Томичам на заметку: сколько должен весить школьный ранец
С конца октября томичи смогут летать прямым рейсом на Хайнань
В томских отделениях Почты России открылись продуктовые отделы
В Томском районе может появиться ресторан сибирской кухни
Житель Томской области украл квадроцикл и продал его за 2,3 тысячи рублей
Соцучреждения в томских селах украсили гигантскими граффити
Для томичек пройдет лекция о правах и домашнем насилии
В Томской области откроется Центр опережающей профподготовки
Мошенники «развели» томичей более, чем на 200 рублей за телефонный звонок
В Томске пройдет сразу два фестиваля со скандинавской ходьбой на этой неделе
Томского велосипедиста сбил КамАЗ на трассе под Томской
В Томской области на уборке зерновых используется беспилотный комбайн
Миграция по-томски: почему выпускники местных школ уезжают из области
В Томске открыли мемориальную доску Аркадию Эскину
Жителю Томска не удалось в обход закона привезти домой луковицы орхидей
В Томской области 22 водителям запретили садиться за руль по состоянию здоровья
В Томской области полицейские изъяли у гражданина 1,2 кг наркосредства
В Томске ограбили 93-летнюю бабушку