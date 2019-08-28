2019-08-28T10:25:43+03:00
Происшествия

Заправщик украл 1300 литров бензина с нефтебазы в Томской области

Мужчина продал топливо, которой должен был охранять
Татьяна Щукина
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Работник причинил ущерб работодателю на сумму более 60 тысяч рублей. Фото: УМВД по ТОРаботник причинил ущерб работодателю на сумму более 60 тысяч рублей. Фото: УМВД по ТО
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В Чаинском районе Томской области раскрыто уголовное дело, связанное с хищением топлива. В совершении преступления подозревается мужчина, который является работником пострадавшего от его действий предприятия.

«По предварительным данным, мужчина, работая в должности сторожа и заправщика на нефтебазе, растратил вверенное ему имущество, а именно продал находящееся у него на подотчетности топливо, бензин АИ-92 в количестве 1300 литров, - сообщила пресс-служба управления МВД региона.

В ведомстве уточнили, что, получив от продажи топлива личную прибыль, горе-сторож причинил материальный ущерб работодателю на сумму более 60 тысяч рублей.

В отношении селянина возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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