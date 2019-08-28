За вырубку восьми берез томичу грозит 2 года

СЕГОДНЯ 09:44 2019-08-28T09:44:44+03:00

Судя по всему, береза предназначалась на дрова. Фото: УМВД по ТО

31-летний мужчина был задержан в Тимирязевском лесничестве

Изменить размер текста: A A

Ранее не судимый житель одной из деревень Томского района подозревается в незаконной рубке древесины на территории Тимирязевского лесничества. Полицейские задержали мужчину буквально на месте преступления в лесу возле села Рыбалово.

«По предварительным данным, мужчина, находясь в лесном массиве, совершил незаконную вырубку деревьев породы «Береза» в количестве 8 штук, причинив преступными действиями ущерб государству на общую сумму более 5000 рублей», - сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.

В ведомстве пояснили, что максимальное наказание, которое грозит «черному лесорубу» составляет срок до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU