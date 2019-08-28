2019-08-28T09:02:56+03:00
Общество

Томские приставы отловили на мосту должников на «Додже» и «Инфинити»

Владельцы автомобилей вкупе накопили долгов на кругленькую сумму
Татьяна Щукина
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Должников удалось "вычислить"с помощью мобильного приложения. Фото: УФССП по ТОДолжников удалось "вычислить"с помощью мобильного приложения. Фото: УФССП по ТО
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Судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели совместный рейд на Коммунальном мосту в Томске. Операция «по отлову» должниками прошла успешно: были задержаны двое злостных неплательщиков. .

«Неплательщиков выявили с помощью приложения «Мобильный розыск», помогающего находить должников-автовладельцев по регистрационному номеру машины. С помощью приложения у поста ГИБДД были «вычислены» две машины. Первая – INFINITY FX35 2009 г.в. Владелец – томич, задолжавший более 150 тысяч рублей по налогам и штрафам ГИБДД. Вторая машина – DODGE DURANGO 2004 г.в. принадлежит гражданину, задолжавшему 110 млн. рублей физлицу. Еще почти 1,5 млн. рублей составляет долг по кредитным обязательствам и налогам», - пояснила пресс-служба Управления ФССП по Томской области.

В ведомстве уточнили, что оба авто были оставлены должникам на ответственное хранение. Если мужчины не рассчитаются с долгами, их иномарки будут направлены на оценку и реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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