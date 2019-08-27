Томич украл в гостях шкатулку с драгоценностями

СЕГОДНЯ 08:33 2019-08-27T08:33:32+03:00

фото: пресс-служба УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

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В дежурную часть Октябрьского района обратилась женщина. Она сообщила, что из ее квартиры похитили шкатулку с украшениями, - сообщили в УМВД по Томской области.

В ходе расследования удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее не судимый житель 1980 года рождения.

По предварительным данным, подозреваемый приходил в гости к сыну потерпевшей. Увидев шкатулку с серебряными изделиями, решил украсть ее. Причиненный ущерб составил около 150 000 рублей.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU