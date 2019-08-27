2019-08-27T08:33:32+03:00
Происшествия

Томич украл в гостях шкатулку с драгоценностями

Пропажу заметила мать его приятеля
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
фото: пресс-служба УМВД по Томской областифото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В дежурную часть Октябрьского района обратилась женщина. Она сообщила, что из ее квартиры похитили шкатулку с украшениями, - сообщили в УМВД по Томской области.

В ходе расследования удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее не судимый житель 1980 года рождения.

По предварительным данным, подозреваемый приходил в гости к сыну потерпевшей. Увидев шкатулку с серебряными изделиями, решил украсть ее. Причиненный ущерб составил около 150 000 рублей.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У города Томска теперь новый герб и флаг
Мужчина, который 13 лет считался умершим, получил в Томске гражданство
В Томске пройдет чемпионат по спортивному сбору мусора
Томичей призывают купить один букет от класса вместо 25 – по отдельности
Томичам на заметку: сколько должен весить школьный ранец
С конца октября томичи смогут летать прямым рейсом на Хайнань
В томских отделениях Почты России открылись продуктовые отделы
В Томском районе может появиться ресторан сибирской кухни
Житель Томской области украл квадроцикл и продал его за 2,3 тысячи рублей
Соцучреждения в томских селах украсили гигантскими граффити
Для томичек пройдет лекция о правах и домашнем насилии
В Томской области откроется Центр опережающей профподготовки
Мошенники «развели» томичей более, чем на 200 рублей за телефонный звонок
В Томске пройдет сразу два фестиваля со скандинавской ходьбой на этой неделе
Томского велосипедиста сбил КамАЗ на трассе под Томской
В Томской области на уборке зерновых используется беспилотный комбайн
Миграция по-томски: почему выпускники местных школ уезжают из области
В Томске открыли мемориальную доску Аркадию Эскину
Жителю Томска не удалось в обход закона привезти домой луковицы орхидей
В Томской области 22 водителям запретили садиться за руль по состоянию здоровья
В Томской области полицейские изъяли у гражданина 1,2 кг наркосредства
В Томске ограбили 93-летнюю бабушку