2019-08-27T07:47:19+03:00
Общество

В Томске пройдет чемпионат по спортивному сбору мусора

Подобные соревнования очень популярны в Японии
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Томичи сделаюют доброе дело и определят, кто самый быстрый и ловкийТомичи сделаюют доброе дело и определят, кто самый быстрый и ловкийФото: из открытых источников
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Чемпионат традиционно проходит в два этапа. В районе Речвокзала (Набережная реки Томи) 7 сентября в сборе мусора на скорость будут соревноваться команды учреждений образования. 16 сентября коллективы предприятий будут наводить порядок в Лагерном саду.

В этом году мероприятие проводится в рамках волонтерского экологического марафона «Чистые берега Сибири». К участию в нем приглашаются команды колледжей, техникумов, вузов и организаций всех форм собственности. Для участия необходимо до 4 сентября включительно подать заявку на адрес электронной почты: cobol@green.tsu.ru.

Мусор, собранный раздельно, оценивается в 50 баллов за каждый килограмм, несортированные отходы — по 20 баллов. Победителем признается команда, набравшая наибольшее количество баллов. Собранные отходы будут отправлены на дальнейшую переработку.

Справка «КП»:

Впервые такой чемпионат в России прошел именно в Томске 8 июня 2016 года. Его участниками стали 11 команд, собравших за час более полутора тонн мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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