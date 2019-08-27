Томичей призывают купить один букет от класса вместо 25 – по отдельности

СЕГОДНЯ 07:42 2019-08-27T07:42:29+03:00

Суть акции проста: родители и учителя заранее договариваются, и класс готовит один праздничный букет для педагога Фото: из открытых источников

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Фонд им. Алены Петровой в преддверии Дня знаний призывает томичей поддержать акцию «Дети – цветы жизни» и вместо индивидуальных букетов для преподавателя купить всем классом один букет, а сэкономленные деньги направить на благотворительность.

«Суть акции проста: родители и учителя заранее договариваются, и класс готовит один праздничный букет для педагога, а сэкономленные деньги - переводят в фонд в помощь нуждающимся детям. Это поможет сделать жизнь больного ребенка комфортнее, а может, даже и спасти её»,– говорится на сайте фонда.

В прошлом году в акции приняли участие ученики 150 классов из 45 школ Томска и Томской области. Было собрано 831 тыс. руб. Средства были направлены на работу реабилитационного центра «Аленка», где получают социально-психологическую помощь дети и их родители.

Благодаря этому дети с онкологией смогли во время лечения и после него развиваться, радоваться обычной жизни вне стен больницы и дома. За год реабилитацию прошли 45 семей, 82 больных ребенка.

Как стать участником акции, можно узнать на сайте фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU