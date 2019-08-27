2019-08-27T07:32:50+03:00
Общество

Томичам на заметку: сколько должен весить школьный ранец

Специалисты и медики рассказали, какие нагрузки не навредят ученикам
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Родителям советуют не перегружать своих детей, чтобы избежать проблем с позвоночником.Родителям советуют не перегружать своих детей, чтобы избежать проблем с позвоночником.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Скоро 1 сентября, и в преддверии праздника Роспотребнадзор дал ряд рекомендаций по школьным рюкзакам, а заодно и допустимым нагрузкам.

Родителям следует помнить, что рюкзак с учебниками в 1-2-м классе должен весить не более 2,2 кг. Для старшеклассников максимальный вес учебников может достигать 4 килограммов. Вес ранца без учебников для учащихся 1-4-х классов должен составлять не более 700 граммов, для учащихся средних и старших классов - не более одного килограмма.

Ранец должен иметь широкие лямки и достаточно устойчивую форму, которая обеспечит плотное прилегание рюкзака к спине ребенка и равномерное распределение веса.

Для сохранения здоровья и работоспособности школьников необходимо правильное питание, прогулка на свежем воздухе, а также дневной сон для обучающихся 1-х классов и ослабленных обучающихся 2-3-х классов, занятия физкультурой.

Школьникам начальных классов необходимо тратить на выполнение домашнего задания не более 1,5 часа в день. Старшеклассникам - до 3,5 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У города Томска теперь новый герб и флаг
Томич украл в гостях шкатулку с драгоценностями
Мужчина, который 13 лет считался умершим, получил в Томске гражданство
В Томске пройдет чемпионат по спортивному сбору мусора
Томичей призывают купить один букет от класса вместо 25 – по отдельности
С конца октября томичи смогут летать прямым рейсом на Хайнань
В томских отделениях Почты России открылись продуктовые отделы
В Томском районе может появиться ресторан сибирской кухни
Житель Томской области украл квадроцикл и продал его за 2,3 тысячи рублей
Соцучреждения в томских селах украсили гигантскими граффити
Для томичек пройдет лекция о правах и домашнем насилии
В Томской области откроется Центр опережающей профподготовки
Мошенники «развели» томичей более, чем на 200 рублей за телефонный звонок
В Томске пройдет сразу два фестиваля со скандинавской ходьбой на этой неделе
Томского велосипедиста сбил КамАЗ на трассе под Томской
В Томской области на уборке зерновых используется беспилотный комбайн
Миграция по-томски: почему выпускники местных школ уезжают из области
В Томске открыли мемориальную доску Аркадию Эскину
Жителю Томска не удалось в обход закона привезти домой луковицы орхидей
В Томской области 22 водителям запретили садиться за руль по состоянию здоровья
В Томской области полицейские изъяли у гражданина 1,2 кг наркосредства
В Томске ограбили 93-летнюю бабушку