Томичам на заметку: сколько должен весить школьный ранец

СЕГОДНЯ 07:32 2019-08-27T07:32:50+03:00

Родителям советуют не перегружать своих детей, чтобы избежать проблем с позвоночником. Фото: из открытых источников

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Скоро 1 сентября, и в преддверии праздника Роспотребнадзор дал ряд рекомендаций по школьным рюкзакам, а заодно и допустимым нагрузкам.

Родителям следует помнить, что рюкзак с учебниками в 1-2-м классе должен весить не более 2,2 кг. Для старшеклассников максимальный вес учебников может достигать 4 килограммов. Вес ранца без учебников для учащихся 1-4-х классов должен составлять не более 700 граммов, для учащихся средних и старших классов - не более одного килограмма.

Ранец должен иметь широкие лямки и достаточно устойчивую форму, которая обеспечит плотное прилегание рюкзака к спине ребенка и равномерное распределение веса.

Для сохранения здоровья и работоспособности школьников необходимо правильное питание, прогулка на свежем воздухе, а также дневной сон для обучающихся 1-х классов и ослабленных обучающихся 2-3-х классов, занятия физкультурой.

Школьникам начальных классов необходимо тратить на выполнение домашнего задания не более 1,5 часа в день. Старшеклассникам - до 3,5 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU