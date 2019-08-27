С конца октября томичи смогут летать прямым рейсом на Хайнань

СЕГОДНЯ 05:59 2019-08-27T05:59:57+03:00

Перелет будет осуществлять один из опытнейших туроператоров

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В томском аэропорту сообщили, что с 29 октября оператор «РУСЬ-ТУР» открыл продажу туров с прямым перелетом Томск – Санья (о.Хайнань, Китай).

В настоящее время ведется работа по согласованию времени вылета и прилета расписания данного рейса с туроператором и авиакомпанией. После утверждения всех технических нюансов расписание рейса будет опубликовано на официальном сайте Аэропорта ТОМСК в разделе Расписание.

Справка «КП»:

Компания «РУСЬ-ТУР» — один из старейших отечественных туроператоров. В компании работают гиды, которые долгое время живут в Китае.

Тропический остров Хайнань - «Восточные Гавайи» и главная китайская здравница. Курорты о. Хайнань – это белоснежные песчаные пляжи, изумрудные пальмы и лазурное море. Туристы получат отличную возможность совместить отдых с оздоровлением.

ИСТОЧНИК KP.RU