С конца октября томичи смогут летать прямым рейсом на Хайнань
В томском аэропорту сообщили, что с 29 октября оператор «РУСЬ-ТУР» открыл продажу туров с прямым перелетом Томск – Санья (о.Хайнань, Китай).
В настоящее время ведется работа по согласованию времени вылета и прилета расписания данного рейса с туроператором и авиакомпанией. После утверждения всех технических нюансов расписание рейса будет опубликовано на официальном сайте Аэропорта ТОМСК в разделе Расписание.
Справка «КП»:
Компания «РУСЬ-ТУР» — один из старейших отечественных туроператоров. В компании работают гиды, которые долгое время живут в Китае.
Тропический остров Хайнань - «Восточные Гавайи» и главная китайская здравница. Курорты о. Хайнань – это белоснежные песчаные пляжи, изумрудные пальмы и лазурное море. Туристы получат отличную возможность совместить отдых с оздоровлением.
ИСТОЧНИК KP.RU