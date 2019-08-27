2019-08-27T05:59:57+03:00
Туризм

С конца октября томичи смогут летать прямым рейсом на Хайнань

Перелет будет осуществлять один из опытнейших туроператоров
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Прямой рейс из Томска - гораздо удобнее для местных жителей.Прямой рейс из Томска - гораздо удобнее для местных жителей.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В томском аэропорту сообщили, что с 29 октября оператор «РУСЬ-ТУР» открыл продажу туров с прямым перелетом Томск – Санья (о.Хайнань, Китай).

В настоящее время ведется работа по согласованию времени вылета и прилета расписания данного рейса с туроператором и авиакомпанией. После утверждения всех технических нюансов расписание рейса будет опубликовано на официальном сайте Аэропорта ТОМСК в разделе Расписание.

Справка «КП»:

Компания «РУСЬ-ТУР» — один из старейших отечественных туроператоров. В компании работают гиды, которые долгое время живут в Китае.

Тропический остров Хайнань - «Восточные Гавайи» и главная китайская здравница. Курорты о. Хайнань – это белоснежные песчаные пляжи, изумрудные пальмы и лазурное море. Туристы получат отличную возможность совместить отдых с оздоровлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У города Томска теперь новый герб и флаг
Томич украл в гостях шкатулку с драгоценностями
Мужчина, который 13 лет считался умершим, получил в Томске гражданство
В Томске пройдет чемпионат по спортивному сбору мусора
Томичей призывают купить один букет от класса вместо 25 – по отдельности
Томичам на заметку: сколько должен весить школьный ранец
В томских отделениях Почты России открылись продуктовые отделы
В Томском районе может появиться ресторан сибирской кухни
Житель Томской области украл квадроцикл и продал его за 2,3 тысячи рублей
Соцучреждения в томских селах украсили гигантскими граффити
Для томичек пройдет лекция о правах и домашнем насилии
В Томской области откроется Центр опережающей профподготовки
Мошенники «развели» томичей более, чем на 200 рублей за телефонный звонок
В Томске пройдет сразу два фестиваля со скандинавской ходьбой на этой неделе
Томского велосипедиста сбил КамАЗ на трассе под Томской
В Томской области на уборке зерновых используется беспилотный комбайн
Миграция по-томски: почему выпускники местных школ уезжают из области
В Томске открыли мемориальную доску Аркадию Эскину
Жителю Томска не удалось в обход закона привезти домой луковицы орхидей
В Томской области 22 водителям запретили садиться за руль по состоянию здоровья
В Томской области полицейские изъяли у гражданина 1,2 кг наркосредства
В Томске ограбили 93-летнюю бабушку