2019-08-27T05:40:48+03:00
Общество

В томских отделениях Почты России открылись продуктовые отделы

Там можно купить товары первой необходимости или заказать доставку на дом
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото:пресс-служба Почты России.фото:пресс-служба Почты России.Фото: из открытых источников
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Уже в 46 почтовых отделений Томска и области работают такие магазины. Всего до конца августа планируется запустить 75 торговых точек нового формата, 23 из которых разместятся в Томских отделениях почты, остальные 52 в районах и области.

Клиенты Почты приобретают товары, как в супермаркете. За считанные минуты в одном окне любой желающий получает комплекс почтовых и финансовых услуг, совершает покупки.

Также можно оформить доставку продуктов на дом. Это удобно для пенсионеров, которые не могут воспользоваться компьютером и интернетом. Для удобства формирования заказа был разработан специальный бланк. Он содержит в себе предложения и популярные товары, которые пользуются наибольшим спросом.

Сегодня доставку осуществляют 70% почтальонов в области. Чаще всего люди заказывают чай, кофе, печенье, крупы, бытовую химию, средства личной гигиены, периодические издания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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