В Томском районе может появиться ресторан сибирской кухни

СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-26T12:17:14+03:00

Ежегодно здесь работает фудкорт, но постоянный ресторан мог бы привлекать гостей и зимой Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

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В парке «Околица» может появиться ресторан. Во время проведения «Праздника Топора» губернатор Томской области выступил с предложением предоставить инвесторам участок под ресторан именно русской и сибирской кухни на льготных условиях.

Глава региона отметил, что сельский парк «Околица» привлекает тысячи людей как в дни «Праздника Топора», так и в любое время. Торговая, развлекательная, гастрономическая инфраструктура парка должны этому спросу соответствовать. Поэтому предложил построить там ресторан, лыжную трассу и каток.

- Не снимаю задачу сделать «Околицу» парком круглогодичного семейного отдыха, местом притяжения людей со всей области и других регионов страны. В парке должны появиться и каток, и лыжная трасса. Готов рассмотреть предложения инвесторов и рестораторов по предоставлению земельного участка на льготных условиях под строительство ресторана русской и сибирской кухни, – сказал Сергей Жвачкин.

Отметим, что в экопарке помимо деревянных скульптур есть экстрим-парк, мини-зоопарк, площадки национальных подворий.

ИСТОЧНИК KP.RU