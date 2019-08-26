В Томском районе может появиться ресторан сибирской кухни
В парке «Околица» может появиться ресторан. Во время проведения «Праздника Топора» губернатор Томской области выступил с предложением предоставить инвесторам участок под ресторан именно русской и сибирской кухни на льготных условиях.
Глава региона отметил, что сельский парк «Околица» привлекает тысячи людей как в дни «Праздника Топора», так и в любое время. Торговая, развлекательная, гастрономическая инфраструктура парка должны этому спросу соответствовать. Поэтому предложил построить там ресторан, лыжную трассу и каток.
- Не снимаю задачу сделать «Околицу» парком круглогодичного семейного отдыха, местом притяжения людей со всей области и других регионов страны. В парке должны появиться и каток, и лыжная трасса. Готов рассмотреть предложения инвесторов и рестораторов по предоставлению земельного участка на льготных условиях под строительство ресторана русской и сибирской кухни, – сказал Сергей Жвачкин.
Отметим, что в экопарке помимо деревянных скульптур есть экстрим-парк, мини-зоопарк, площадки национальных подворий.
ИСТОЧНИК KP.RU