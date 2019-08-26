Житель Томской области украл квадроцикл и продал его за 2,3 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 11:58 2019-08-26T11:58:47+03:00

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Установлено, что в декабре 2018 года подсудимый несколько раз по пути к дому своего приятеля обращал внимание на припаркованный у подъезда одного из домов квадроцикл, который, как он выяснил, долгое время не использовался. В январе 2019, в очередной раз проходя вечером мимо квадроцикла, подсудимый убедился в отсутствии на нем охранной сигнализации и решил похитить его. Дождавшись наступления ночи, он вернулся к квадроциклу, оттащил его, не заводя двигатель, за расположенный неподалеку гаражный массив, где спрятал под ветками и снегом. На следующий день похищенный квадроцикл стоимостью 40 тыс. рублей подсудимый продал незнакомому мужчине за 2,3 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура Томской области.

Уточняется, что свою вину в содеянном подсудимый признал полностью. Тем не менее, государственный обвинитель, выступая в прениях, отметил наличие рецидива в действиях подсудимого, совершившего данное преступное деяние в период непогашенной судимости и устойчивую криминальную направленность его поведения.

В этой связи государственный обвинитель настаивал на невозможности исправления виновного в условиях, не связанных с изоляцией от общества.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд приговорил подсудимого за содеянное к 2 годам лишения свободы, а по совокупности приговоров – к 4 годам 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU