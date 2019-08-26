Для томичек пройдет лекция о правах и домашнем насилии

СЕГОДНЯ 08:35 2019-08-26T08:35:26+03:00

Речь пойдет о том, какую помощь могут оказать жертвам насилия Фото: "КП" Архив

Горожанкам расскажут о том, как выходить из кризисных ситуаций

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Лекцию для женщин проведут 31 августа в 13:00 в Первом Музее славянской мифологии (ул. Загорная, 12). Томичкам расскажут, что делать, если попали в трудную ситуацию, столкнулись с мужем-тираном и какие есть пути.

На мероприятии выступят специалисты центра помощи «Сестры» (Москва) и центра «Женский голос» (Томск), проекта о медицине и здоровье «Открытая среда» и независимые эксперты.

Речь пойдет о том, какую помощь могут оказать жертвам насилия, как отстоять свои права в суде, если женщина столкнулась с домашним насилием.

ИСТОЧНИК KP.RU