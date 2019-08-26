В Томской области откроется Центр опережающей профподготовки

СЕГОДНЯ 08:20 2019-08-26T08:20:49+03:00

В центре будут конструировать программы под конкретные запросы или потребности работодателей. Фото: из открытых источников

Там будут тренировать специалистов по стандартам WorldSkills

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На создание центра в Томской области в рамках национального проекта «Образование» выделено 55,9 млн рублей, - уточнили в областной администрации. Он откроется в октябре на базе Томского техникума информационных технологий. «Учениками» станет молодежь, получающая первую специальность, работники предприятий, повышающие квалификацию, а также предпенсионеры, готовые освоить новую специальность.

В образовательный процесс подключатся 22 учреждения профобразования, пять вузов, около 300 компаний-партнеров. ЦОПП станет логистической площадкой, которая будет проводить мониторинг рынка труда в регионе, конструировать программы под конкретные запросы или потребности работодателей.

Вице-губернатор Людмила Огородова отметила, что уже сегодня подготовку и переподготовку специалистов по программам цифровых компетенций ведут предприятия НПЦ «Полюс», НИИПП и НПФ «Микран». До конца 2019 года будет разработано еще 28 программ опережающей подготовки для аграрного сектора, здравоохранения и образования.

ИСТОЧНИК KP.RU