2019-08-26T08:20:49+03:00
Образование и работа

В Томской области откроется Центр опережающей профподготовки

Там будут тренировать специалистов по стандартам WorldSkills
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
В центре будут конструировать программы под конкретные запросы или потребности работодателей.В центре будут конструировать программы под конкретные запросы или потребности работодателей.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

На создание центра в Томской области в рамках национального проекта «Образование» выделено 55,9 млн рублей, - уточнили в областной администрации. Он откроется в октябре на базе Томского техникума информационных технологий. «Учениками» станет молодежь, получающая первую специальность, работники предприятий, повышающие квалификацию, а также предпенсионеры, готовые освоить новую специальность.

В образовательный процесс подключатся 22 учреждения профобразования, пять вузов, около 300 компаний-партнеров. ЦОПП станет логистической площадкой, которая будет проводить мониторинг рынка труда в регионе, конструировать программы под конкретные запросы или потребности работодателей.

Вице-губернатор Людмила Огородова отметила, что уже сегодня подготовку и переподготовку специалистов по программам цифровых компетенций ведут предприятия НПЦ «Полюс», НИИПП и НПФ «Микран». До конца 2019 года будет разработано еще 28 программ опережающей подготовки для аграрного сектора, здравоохранения и образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томском районе может появиться ресторан сибирской кухни
Житель Томской области украл квадроцикл и продал его за 2,3 тысячи рублей
Соцучреждения в томских селах украсили гигантскими граффити
Для томичек пройдет лекция о правах и домашнем насилии
Мошенники «развели» томичей более, чем на 200 рублей за телефонный звонок
В Томске пройдет сразу два фестиваля со скандинавской ходьбой на этой неделе
Томского велосипедиста сбил КамАЗ на трассе под Томской
В Томской области на уборке зерновых используется беспилотный комбайн
Миграция по-томски: почему выпускники местных школ уезжают из области
В Томске открыли мемориальную доску Аркадию Эскину
Жителю Томска не удалось в обход закона привезти домой луковицы орхидей
В Томской области 22 водителям запретили садиться за руль по состоянию здоровья
В Томской области полицейские изъяли у гражданина 1,2 кг наркосредства
В Томске ограбили 93-летнюю бабушку