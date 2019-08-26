Мошенники «развели» томичей более, чем на 200 рублей за телефонный звонок

СЕГОДНЯ 07:51 2019-08-26T07:53:37+03:00

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В дежурную часть Кировского района обратились мужчина и женщина. У обоих сняли деньги с банковских карт, - сообщили в УМВД по Томской области. Так томичка перевела 19300 рублей на счет, указанный в телефонном разговоре с неизвестной женщиной. Накануне потерпевшая оставила заявку в банке на получение кредита, после чего на ее мобильный телефон поступил звонок, в ходе которого девушка сообщила о необходимости перевода суммы за страховку. После разговора женщина выполнила это условие.

В тот же день мужчина лишился куда более крупной суммы - 185 000 рублей. Проживающий в городе Красноярске, по объявлению решил приобрести автомобиль. Проезжая через Томск, на его телефон поступил звонок. Мужчина, который звонил, сказал, что нужно перевести на его банковскую карту залог в счет покупки автомобиля. Потерпевший последовал его указаниям

Пока совершившие преступления лица не установлены. Томичей предупреждают быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU