2019-08-26T07:53:37+03:00
Происшествия

Мошенники «развели» томичей более, чем на 200 рублей за телефонный звонок

Пострадавшие сами перевели деньги звонившим им людям
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Мошенники умеют вести переговоры и даже на расстоянии способны получить желаемоеМошенники умеют вести переговоры и даже на расстоянии способны получить желаемоеФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В дежурную часть Кировского района обратились мужчина и женщина. У обоих сняли деньги с банковских карт, - сообщили в УМВД по Томской области. Так томичка перевела 19300 рублей на счет, указанный в телефонном разговоре с неизвестной женщиной. Накануне потерпевшая оставила заявку в банке на получение кредита, после чего на ее мобильный телефон поступил звонок, в ходе которого девушка сообщила о необходимости перевода суммы за страховку. После разговора женщина выполнила это условие.

В тот же день мужчина лишился куда более крупной суммы - 185 000 рублей. Проживающий в городе Красноярске, по объявлению решил приобрести автомобиль. Проезжая через Томск, на его телефон поступил звонок. Мужчина, который звонил, сказал, что нужно перевести на его банковскую карту залог в счет покупки автомобиля. Потерпевший последовал его указаниям

Пока совершившие преступления лица не установлены. Томичей предупреждают быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томском районе может появиться ресторан сибирской кухни
Житель Томской области украл квадроцикл и продал его за 2,3 тысячи рублей
Соцучреждения в томских селах украсили гигантскими граффити
Для томичек пройдет лекция о правах и домашнем насилии
В Томской области откроется Центр опережающей профподготовки
В Томске пройдет сразу два фестиваля со скандинавской ходьбой на этой неделе
Томского велосипедиста сбил КамАЗ на трассе под Томской
В Томской области на уборке зерновых используется беспилотный комбайн
Миграция по-томски: почему выпускники местных школ уезжают из области
В Томске открыли мемориальную доску Аркадию Эскину
Жителю Томска не удалось в обход закона привезти домой луковицы орхидей
В Томской области 22 водителям запретили садиться за руль по состоянию здоровья
В Томской области полицейские изъяли у гражданина 1,2 кг наркосредства
В Томске ограбили 93-летнюю бабушку