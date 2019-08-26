В Томске пройдет сразу два фестиваля со скандинавской ходьбой на этой неделе

СЕГОДНЯ 07:15 2019-08-26T07:15:35+03:00

Северная ходьба становится все более популярной у томичей Фото: из открытых источников

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Первое мероприятие состоится в среду, 28 августа, с 12 до 14 часов на площади Новособорной. Там будут открытый мастер-класс по скандинавской ходьбе, а также интерактивная площадка, где томичи измерят рост и вес, проверят артериальное давление и узнают уровень жира в организме. Все участники смогут получить рекомендации по улучшению физической формы.

Второй фестиваль пройдет 31 августа в природном парке «Сосновый бор» (ул. Кутузова, 1Б). Всех желающих приглашают пробежать марафон 42,2 км, зажигательный кросс 10 км или любительский забег на 3,5 км, принять участие в соревнованиях по северной ходьбе (10 км и 3,5 км). И все это посреди соснового леса на обновленной «тропе здоровья».

Для участия на дистанциях 5, 10 и 42.2 км требуется медицинская справка. Обязательна регистрация на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU