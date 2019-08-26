2019-08-26T07:15:35+03:00
Спорт

В Томске пройдет сразу два фестиваля со скандинавской ходьбой на этой неделе

Горожан приглашают проверить свою физподготовку и поучаствовать в забеге
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Северная ходьба становится все более популярной у томичейСеверная ходьба становится все более популярной у томичейФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Первое мероприятие состоится в среду, 28 августа, с 12 до 14 часов на площади Новособорной. Там будут открытый мастер-класс по скандинавской ходьбе, а также интерактивная площадка, где томичи измерят рост и вес, проверят артериальное давление и узнают уровень жира в организме. Все участники смогут получить рекомендации по улучшению физической формы.

Второй фестиваль пройдет 31 августа в природном парке «Сосновый бор» (ул. Кутузова, 1Б). Всех желающих приглашают пробежать марафон 42,2 км, зажигательный кросс 10 км или любительский забег на 3,5 км, принять участие в соревнованиях по северной ходьбе (10 км и 3,5 км). И все это посреди соснового леса на обновленной «тропе здоровья».

Для участия на дистанциях 5, 10 и 42.2 км требуется медицинская справка. Обязательна регистрация на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томском районе может появиться ресторан сибирской кухни
Житель Томской области украл квадроцикл и продал его за 2,3 тысячи рублей
Соцучреждения в томских селах украсили гигантскими граффити
Для томичек пройдет лекция о правах и домашнем насилии
В Томской области откроется Центр опережающей профподготовки
Мошенники «развели» томичей более, чем на 200 рублей за телефонный звонок
Томского велосипедиста сбил КамАЗ на трассе под Томской
В Томской области на уборке зерновых используется беспилотный комбайн
Миграция по-томски: почему выпускники местных школ уезжают из области
В Томске открыли мемориальную доску Аркадию Эскину
Жителю Томска не удалось в обход закона привезти домой луковицы орхидей
В Томской области 22 водителям запретили садиться за руль по состоянию здоровья
В Томской области полицейские изъяли у гражданина 1,2 кг наркосредства
В Томске ограбили 93-летнюю бабушку