2019-08-26T01:51:59+03:00
Происшествия

Томского велосипедиста сбил КамАЗ на трассе под Томской

ДТП произошло недалеко от поселка Лоскутово
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: УМВД по ТОМесто происшествия. Фото: УМВД по ТО
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В воскресенье, 25 августа, на дороге, ведущей в томский аэропорт, произошла серьезная авария, в результате которой пострадал немолодой велосипедист. Мужчина около 50 лет двигался по трассе, когда был сбит грузовым автомобилем.

Как сообщила пресс-служба УМВД по Томской области, ДТП с участием КамАЗа произошло около 16:20. За рублем большегруза находился водитель 1968 года рождения. В результате аварии велосипедист получил травмы и был экстренно госпитализирован.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. Полиция ищет свидетелей аварии, их просят звонить по телефонам: 66-44-22 и 66-44-24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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