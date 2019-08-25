2019-08-25T17:46:51+03:00
Экономика

В Томской области на уборке зерновых используется беспилотный комбайн

Современная техника была запущена в окрестностях села Карбышево
Татьяна Щукина
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Система управления беспилотником находится в специальном чемоданчике, и люди для работы с ним все-таки нужны. Фото: Святослав ЗыряновСистема управления беспилотником находится в специальном чемоданчике, и люди для работы с ним все-таки нужны. Фото: Святослав Зырянов
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Губернатор Сергей Жвачкин, полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло успешно запустили в окрестностях с. Карбышево комбайн Acros 585, оснащенный системой беспилотного вождения

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Сергей Жвачкин и глава Cognitive Technologies Ольга Ускова подписали соглашение, согласно которому компания подключается к участию в работе над созданием в Томске научно-образовательного центра мирового уровня. Одним из первых шагов такого сотрудничества стало использование систем искусственного интеллекта для управления беспилотным сельскохозяйственным транспортом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.

«Томская область - один из инновационно развитых регионов России. Такие проекты, как внедрение беспилотных технологий в реальное производство, показывают, что наши разработки не пылятся на полке, а работают на экономику», - приводятся в сообщении слова губернатора.

Уточняется, что для участия в пилотном проекте были выбраны четыре томских предприятия агропромышленного комплекса: ООО «Агро», ООО «Сибирское молоко», ООО «Агрохолдинг «Томский» и СПК «Межениновский», на полях которого состоялся экспериментальный пуск беспилотного комбайна.

Тестовая уборка яровой пшеницы «Икар» проводится на поле площадью 120 гектаров в реальных условиях уборочной кампании. Комбайн Acros 585 оснащен системой AgroPilot, созданной на базе технологий технического зрения с элементами искусственного интеллекта. Внедрение новой технологии на следующих этапах позволит нескольким операторам управлять целым флотом техники, гарантируя заданные параметры обработки почвы и уборки урожая.

«Сегодня мы сделали первый шаг в завтрашний день агропромышленного комплекса. Следующими этапами пилотного проекта станет тестирование беспилотников в посевной кампании, обработке земли. Новые технологии будут на службе полного цикла полевых работ», - отметил Сергей Жвачкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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