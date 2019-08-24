Миграция по-томски: почему выпускники местных школ уезжают из области
По мнению экспертов, причина — в большом разрыве контрольных цифр приема (КЦП) в томских университетах с выбором предметов для сдачи ЕГЭ у школьников. Выводы и решения по этому поводу были представлены на образовательном интенсиве «Остров 10-22». Об этом сообщает пресс-служба вуза.
"По результатам ЕГЭ, в среднем Томская область показывает результаты на 4 балла выше, чем по России, что является показателем качественного образования. Кроме того, за последние годы у нас увеличилось количество стобалльников по физике (в 2018 году было 3 человека, а в 2019 — 11), по химии (4 — в 2018 году и 17 — в 2019) и по информатике (4 — в 2018 году и 5 — в 2019). Однако при неизменном числе КЦП общее количество студентов в Томске уменьшается, более того, 75% стобалльников поступают в вузы других регионов", — цитируются в сообщении слова Вячеслава Гойко, заведующего университетской лабораторией наук о больших данных и проблемах общества.
По мнению ученых, решением проблемы миграции должно стать усиление профориентации по физике, создание среды для вовлечения выпускников в сферы экономики будущего, использование потенциала соцсетей в рекрутинге и формирование индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с интересами выпускников. Для Томской области главная задача – удержание талантов для развития экономики региона, тем более у нас есть свои сильные вузы. Еще одно из решений – более таргетированый рекрутинг абитуриентов. В ТГУ проработкой данного варианта занимается команда под руководством Артема Фещенко.
Фото: сайт tsu.ru
ИСТОЧНИК KP.RU