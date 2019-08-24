2019-08-24T13:04:58+03:00
Общество

Миграция по-томски: почему выпускники местных школ уезжают из области

Ученые НИ ТГУ объяснили, как случилось, что более 20% всех томских выпускников и 75% стобалльников ежегодно уезжают поступать в вузы других регионов
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
«Ежегодно в Томской области выпускается более 5000 старшеклассников, из них 10% уезжает в Москву и Петербург, Новосибирск и Красноярск, Краснодарский край", - рассказал Вячеслав Гойко.«Ежегодно в Томской области выпускается более 5000 старшеклассников, из них 10% уезжает в Москву и Петербург, Новосибирск и Красноярск, Краснодарский край", - рассказал Вячеслав Гойко.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

По мнению экспертов, причина — в большом разрыве контрольных цифр приема (КЦП) в томских университетах с выбором предметов для сдачи ЕГЭ у школьников. Выводы и решения по этому поводу были представлены на образовательном интенсиве «Остров 10-22». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

"По результатам ЕГЭ, в среднем Томская область показывает результаты на 4 балла выше, чем по России, что является показателем качественного образования. Кроме того, за последние годы у нас увеличилось количество стобалльников по физике (в 2018 году было 3 человека, а в 2019 — 11), по химии (4 — в 2018 году и 17 — в 2019) и по информатике (4 — в 2018 году и 5 — в 2019). Однако при неизменном числе КЦП общее количество студентов в Томске уменьшается, более того, 75% стобалльников поступают в вузы других регионов", — цитируются в сообщении слова Вячеслава Гойко, заведующего университетской лабораторией наук о больших данных и проблемах общества.

По мнению ученых, решением проблемы миграции должно стать усиление профориентации по физике, создание среды для вовлечения выпускников в сферы экономики будущего, использование потенциала соцсетей в рекрутинге и формирование индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с интересами выпускников. Для Томской области главная задача – удержание талантов для развития экономики региона, тем более у нас есть свои сильные вузы. Еще одно из решений – более таргетированый рекрутинг абитуриентов. В ТГУ проработкой данного варианта занимается команда под руководством Артема Фещенко.

Фото: сайт tsu.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томске открыли мемориальную доску Аркадию Эскину
Жителю Томска не удалось в обход закона привезти домой луковицы орхидей
В Томской области 22 водителям запретили садиться за руль по состоянию здоровья
В Томской области полицейские изъяли у гражданина 1,2 кг наркосредства
В Томске ограбили 93-летнюю бабушку
«Супер-пап» приглашают принять участие в томском конкурсе отцов
Отца с грудным ребенком сбил автомобиль в Томске
Томские ученые создают программу для «предсказания» погоды
В 35 томских больницах появятся кабинеты плановой и неотложной помощи
За кражу бутылки в магазине житель Томской области отправится в колонию
Томичи хотят вынести мозг в центр города
В «Томском хобби-центре» дети будут изучать языки программирования
Участок трассы Томск-Мариинск отремонтирован с опережением графика
В Томской области адвокат украл взятку своего клиента
В Томске с концертом выступит Ирина Богушевская
Полевой луг и «сад ветра» станут местом для прогулок томичей
Почти 1300 малышей в Томске пойдут нынче в ясли
Глава Томскавтотранса уволился с поста из-за ухудшения здоровья
Томской прокуратурой выявлено более 140 млн рублей долгов по зарплатам
В Томске открылся сквер любви с Эйфелевой башней
В сентябре на томских билетах в транспорте появятся QR-коды
Сегодня томичи могут подготовиться к сдаче ГТО
В Томской области два кандидата претендуют на кресло мэра города нефтяников
Томская транспортная прокуратура пресекла пропаганду экстремального катания на поезде
На севере Томской области у местного жителя нашли 40 патронов крупного калибра