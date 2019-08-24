В Томске открыли мемориальную доску Аркадию Эскину

24 Авг. 12:54 2019-08-24T12:56:04+03:00

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На открытии 23 августа побывали представители областной и городской властей, деятели науки, культуры, и, конечно же, предприниматели.

Двадцать лет Аркадий Эскин был бессменным Президентом Томской торгово-промышленной палаты. С момента своего основания в 1992 году главной целью ТПП стало создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, развитие их прямых связей с зарубежными партнерами в области экономики, торговли и науки.

Сегодня ТПП – это самое крупное объединение предпринимателей в регионе, которое объединяет более 500 предприятий и организаций разного уровня. Во многом это заслуга Аркадия Эскина. Светлая ему память».

ИСТОЧНИК KP.RU