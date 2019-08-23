В Томской области 22 водителям запретили садиться за руль по состоянию здоровья

СЕГОДНЯ 12:52 2019-08-23T12:52:28+03:00

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По сообщению прокуратуры Томской области, 22 жителя региона лишены с начала года прав на управление транспортными средствами, так как имеют медицинские противопоказания, и, в том числе, страдают от алкогольной и наркотической зависимости. Прокурорские проверки также показывают, что подавляющее большинство дорог местного значения не соответствует требованиям технических регламентов и государственных стандартов, а связанная с ними дорожная деятельность осуществляется с нарушением закона. Они стали основанием для обращения в суд прокуроров областного центра, Северска, Кожевниковского, Молчановского, Томского, Чаинского районов с заявлениями о признании незаконным бездействия органов местного самоуправления по содержанию дорог и понуждении к приведению их в нормативное состояние, оборудованию дорожными знаками и наружным освещением.

Уточняется, что благодаря прокурорскому вмешательству в текущем году отремонтировано более 100 км дорог, установлено свыше 20 средств организации дорожного движения (светофоров, дорожных знаков, ограждений, препятствующих переходу дорог в неположенном месте).

ИСТОЧНИК KP.RU