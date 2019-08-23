В Томской области полицейские изъяли у гражданина 1,2 кг наркосредства

СЕГОДНЯ 12:40 2019-08-23T12:41:15+03:00

Подсудимый хранил при себе более килограмма наркотического средства. Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru

Суд приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима

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Асиновский городской суд Томской области признал ранее судимого 28-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что подсудимый в период испытательного срока, установленного приговором суда за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, вновь приобрел в селе Ново-Кусково наркотическое средство марихуана массой 1,2 кг для личного употребления, которое хранил при себе вплоть до его изъятия сотрудниками полиции.

Уточняется, что на стадии расследования, а также в суде подсудимый полностью признал свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния.

С учетом отрицательной характеристики личности подсудимого, факта совершения им преступления в период непогашенной судимости за аналогичное преступное деяние, государственный обвинитель ориентировал суд на назначение виновному наказания в виде лишения свободы. Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU