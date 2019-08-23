Отца с грудным ребенком сбил автомобиль в Томске
Мужчина переходил улицу по пешеходному переходу
фото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:
Вчера, 22 августа, около 7:20 на улице Трудовой,17 произошло ДТП. Об этом сообщили в УМВД по Томской области. Автомобилем Toyota Corolla Spacio, под управлением 52-летнего мужчины-водителя были сбиты два человека. По предварительной информации, 32-летний мужчина с полуторагодовалым сыном на руках переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда оба получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU