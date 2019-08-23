2019-08-23T09:04:35+03:00
Происшествия

Отца с грудным ребенком сбил автомобиль в Томске

Мужчина переходил улицу по пешеходному переходу
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
фото: пресс-служба УМВД по Томской областифото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Вчера, 22 августа, около 7:20 на улице Трудовой,17 произошло ДТП. Об этом сообщили в УМВД по Томской области. Автомобилем Toyota Corolla Spacio, под управлением 52-летнего мужчины-водителя были сбиты два человека. По предварительной информации, 32-летний мужчина с полуторагодовалым сыном на руках переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда оба получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителю Томска не удалось в обход закона привезти домой луковицы орхидей
В Томской области 22 водителям запретили садиться за руль по состоянию здоровья
В Томской области полицейские изъяли у гражданина 1,2 кг наркосредства
В Томске ограбили 93-летнюю бабушку
«Супер-пап» приглашают принять участие в томском конкурсе отцов
Томские ученые создают программу для «предсказания» погоды
В 35 томских больницах появятся кабинеты плановой и неотложной помощи
За кражу бутылки в магазине житель Томской области отправится в колонию
Томичи хотят вынести мозг в центр города
В «Томском хобби-центре» дети будут изучать языки программирования
Участок трассы Томск-Мариинск отремонтирован с опережением графика
В Томской области адвокат украл взятку своего клиента
В Томске с концертом выступит Ирина Богушевская
Полевой луг и «сад ветра» станут местом для прогулок томичей
Почти 1300 малышей в Томске пойдут нынче в ясли
Глава Томскавтотранса уволился с поста из-за ухудшения здоровья
Томской прокуратурой выявлено более 140 млн рублей долгов по зарплатам
В Томске открылся сквер любви с Эйфелевой башней
В сентябре на томских билетах в транспорте появятся QR-коды
Сегодня томичи могут подготовиться к сдаче ГТО
В Томской области два кандидата претендуют на кресло мэра города нефтяников
Томская транспортная прокуратура пресекла пропаганду экстремального катания на поезде
На севере Томской области у местного жителя нашли 40 патронов крупного калибра