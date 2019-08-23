2019-08-23T08:50:05+03:00
Наука

Томские ученые создают программу для «предсказания» погоды

Они моделируют процесс с помощью компьютера
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Именно эти облака значительно влияют на климат. Фото: habr.comИменно эти облака значительно влияют на климат. Фото: habr.comФото: из открытых источников
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Ученые Института оптики атмосферы разрабатывают программу для расчета оптических характеристик атмосферных частиц, из которых состоят перистые облака.

Именно эти облака значительно влияют на климат: способствуют охлаждению или нагреву атмосферы, отражая солнечное излучение из космоса и тепло Земли.

Как рассказал сотрудник группы теории рассеяния оптических волн ИОА СО РАН Дмитрий Тимофеев, Цель разрабатываемого ПО — получить характеристики рассеяния света для частиц перистых облаков без дорогостоящего оборудования.

- Мы моделируем процесс рассеяния света программными методами, — объясняет Дмитрий Тимофеев. — Задаем частицу определенной формы и размера, прописываем координаты точек в трехмерном пространстве, «освещаем » частицу пучком света. Таким способом мы получаем модель «поведения» настоящих облаков. Исследованиями перистых облаков занимаются в Японии, США и др. Работа томских ученых позволит создать мировую базу. Уже сейчас к ней обращаются ученые из Германии, Греции, Японии, Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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