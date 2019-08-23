Томские ученые создают программу для «предсказания» погоды
Ученые Института оптики атмосферы разрабатывают программу для расчета оптических характеристик атмосферных частиц, из которых состоят перистые облака.
Именно эти облака значительно влияют на климат: способствуют охлаждению или нагреву атмосферы, отражая солнечное излучение из космоса и тепло Земли.
Как рассказал сотрудник группы теории рассеяния оптических волн ИОА СО РАН Дмитрий Тимофеев, Цель разрабатываемого ПО — получить характеристики рассеяния света для частиц перистых облаков без дорогостоящего оборудования.
- Мы моделируем процесс рассеяния света программными методами, — объясняет Дмитрий Тимофеев. — Задаем частицу определенной формы и размера, прописываем координаты точек в трехмерном пространстве, «освещаем » частицу пучком света. Таким способом мы получаем модель «поведения» настоящих облаков. Исследованиями перистых облаков занимаются в Японии, США и др. Работа томских ученых позволит создать мировую базу. Уже сейчас к ней обращаются ученые из Германии, Греции, Японии, Китая.
ИСТОЧНИК KP.RU