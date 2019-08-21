В томском микрорайоне Зеленые горки введут одностороннее движение

СЕГОДНЯ 04:34 2019-08-21T04:34:46+03:00

Водителям с 1 сентября нужно быть особо внимательными Фото: из открытых источников

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С начала сентября вблизи школы по ул. Федоровского будет введено одностороннее движение транспорта по ул. Архитекторов на участке от ул. А. Крячкова, 9 до пересечения с ул. К. Лыгина при движении от ул. А. Крячкова. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Таким образом будет обеспечена безопасность дорожного движения вблизи новой школы «Эврика-развитие».

Горожанам напоминают о необходимости следовать дорожным знакам и соблюдать правила дорожного движения. Водителям нужно быть особо внимательными с началом сентября, когда на дорогах станет заметно больше юных пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU