2019-08-21T01:48:55+03:00
Общество

Томских авиапожарных наградили за тушение пожаров в Красноярском крае

Сотрудники Томской авиабазы отработали в опасной зоне полтора месяца
Татьяна Щукина
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Томичи ликвидировали возгорания в труднодоступных лесных массивах. Фото: tomsk.gov.ruТомичи ликвидировали возгорания в труднодоступных лесных массивах. Фото: tomsk.gov.ru
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Во вторник, 20 августа, томичи чествовали своих героев, вернувшихся из опасной командировки. Парашютисты, десантники и инструкторы Томской авиабазы с 8 июля по 18 августа тушили лесные пожары в Красноярском крае. Благодаря им были ликвидированы семь крупных возгораний на площади 80 тыс. га в труднодоступных лесных массивах.

Сотрудников авиапожарной службы лично поздравил заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Анрей Кнорр. Лучшим специалистам были вручены благодарственные письма от администрации региона.

Как отметила пресс-служба областной власти, Министерство лесного хозяйства Красноярского края также выразило благодарность сотрудникам Томской авиабазы «за оказанную помощь в ликвидации лесных пожаров и недопущении перехода огня на земли особо охраняемых природных территорий, объекты экономики и населённые пункты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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