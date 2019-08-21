Томских авиапожарных наградили за тушение пожаров в Красноярском крае

СЕГОДНЯ 01:48 2019-08-21T01:48:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 20 августа, томичи чествовали своих героев, вернувшихся из опасной командировки. Парашютисты, десантники и инструкторы Томской авиабазы с 8 июля по 18 августа тушили лесные пожары в Красноярском крае. Благодаря им были ликвидированы семь крупных возгораний на площади 80 тыс. га в труднодоступных лесных массивах.

Сотрудников авиапожарной службы лично поздравил заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Анрей Кнорр. Лучшим специалистам были вручены благодарственные письма от администрации региона.

Как отметила пресс-служба областной власти, Министерство лесного хозяйства Красноярского края также выразило благодарность сотрудникам Томской авиабазы «за оказанную помощь в ликвидации лесных пожаров и недопущении перехода огня на земли особо охраняемых природных территорий, объекты экономики и населённые пункты».

ИСТОЧНИК KP.RU