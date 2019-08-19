2019-08-19T08:31:43+03:00
Авто

Сотрудник банка в Томске помог арестовать автомобиль соседа-должника

Поймать неразговорчивого заемщика помог случай
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Автомобиль был изъят и передан на ответственное хранениеАвтомобиль был изъят и передан на ответственное хранениеФото: из открытых источников
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Томич задолжал банку более 340 тысяч рублей. Чтобы ввернуть долг сотрудник отдела судебных приставов обратила взыскание на его счета и заработную плату. Кроме того, в ГИБДД был наложен запрет на сделки с его Toyota Ipsun, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Томской области.

Для ареста иномарки служители закона выехали домой к должнику в д. Рыбалово. Однако там его не нашли, на звонки и письма он тоже не отвечал.

Остаток невыплаченного долга вместе с исполнительским сбором составил 234 тыс. рублей. Кроме того, гражданин оказался должен еще по двум кредитам в общей сложности на 250 тыс. рублей.

Решить вопрос помог случай: представитель взыскателя, знающий должника в лицо, увидел его в микрорайоне Зеленые Горки. Наблюдение за автовладельцем показало, что тот проживает практически рядом с представителем банка, в соседнем доме. Здесь же находилась и машина.

Автомобиль, предварительно оцененный в 350 тыс. рублей, был изъят и передан на ответственное хранение кредитной организации. Сейчас готовится пакет документов для направления транспорта на оценку специалистом, после чего автомобиль ждет реализация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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