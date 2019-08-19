Шестиполосную дорогу от «Богашёво» протяженностью 1,3 км достроят в этом году в Томске

СЕГОДНЯ 07:46 2019-08-19T07:46:30+03:00

Узел объединит регулируемый переезд на железной дороге, четыре городские улицы и две магистрали Фото: из открытых источников

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Томская область получила еще 560 млн рублей из федерального бюджета на строительство двухуровневой транспортной развязки с железной дорогой Тайга Томск на 76-м км. Об этом сообщили в администрации региона.

Напомним, это масштабный проект по разгрузке южного транспортного узла. В 2017 и 2018 годах Томская область уже получала из федерального бюджета 400 миллионов рублей. В этом году правительство выделило 200 млн рублей в апреле, и еще 560 млн рублей в августе.

Как отметил заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный, это результат системной лоббистской работы губернатора Сергея Жвачкина в Москве, и оценка федеральным центром скорости и качества работы наших дорожных строителей.

В 2019 году развязку строит областное ДРСУ. Завершение третьего этапа проекта запланировано 25 декабря. До конца года с правой стороны от Богашёвского тракта по направлению в аэропорт «Богашёво» должны быть оборудованы шесть полос для транспорта протяженностью 1,3 км.

Дорожники завершили укладку выравнивающего слоя, сделали гидроизоляцию и защитный слой путепровода. Сейчас идет укладка слоя из гравийно-песчаной смеси. Для устройства буронабивных свай тоннеля, который будет под железной дорогой, отсыпана площадка для буровой установки. Движение в тоннеле будет четырехполосным.

Напомним, строительство транспортной развязки с железной дорогой Тайга ‑ Томск на 76-м км (тоннельное пересечение в районе площади Южной ‑ улицы Мокрушина) началось два года назад. Подрядчики построили транспортное кольцо на Коларовском тракте с выходом к будущему тоннелю под железной дорогой, расширив до четырех полос около 700 метров тракта, а также выполнили спрямление улицы Континентальной. Также обустроены кольцевые примыкания к месту будущего тоннеля под железной дорогой, который соединит Коларовский и Богашёвский тракты.

В 2018 году построены четыре подпорных стенки, автодорожный путепровод и шумозащитный экран, произведен вынос кабельной канализации связи. Кроме того, подрядчик выполнил благоустроительные работы на «Тропе здоровья» в прилегающем лесном массиве.

Напомним, что транспортный узел в районе площади Южной в Томске объединяет регулируемый переезд на железной дороге, четыре городские улицы (Красноармейская, 19-й Гвардейской дивизии, Мокрушина и Нефтяная) и две магистрали, ведущие из южной части в центр города (Богашёвский и Коларовский тракты).

ИСТОЧНИК KP.RU