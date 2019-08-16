Томичи получили горячую воду после вмешательства прокуратуры

СЕГОДНЯ 09:22 2019-08-16T09:22:32+03:00

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Прокуратура Кировского района Томска осуществляется ежедневный мониторинг информации о нарушениях, связанных с подготовкой к отопительному периоду и выполнением утвержденного плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей МО «Город Томск» ресурсоснабжающими организациями. Очередная проверка показала, что из-за большого количества выявленных дефектов на тепломагистрали №1 АО «ТомскРТС» превысило сроки ремонтных работ на ряде объектов. В результате произошла задержка подачи горячей воды собственникам 25 многоквартирных домов, расположенных на 12 улицах города, в том числе Студенческой, Пирогова, Белинского, Советской и других. Об этом сообщает источник в прокуратуре Томской области.

По итогам проверки прокурор района внес генеральному директору АО «ТомскРТС» представление и возбудил в отношении ответственного должностного лица общества 2 дела об административном правонарушении по ст.7.23 КоАП (нарушение нормативного уровня или режима обеспечение населения коммунальными ресурсами), виновному назначено наказание в виде административных штрафов на общую сумму 1 тыс. рублей. В настоящее время подача горячего водоснабжения в указанных домах полностью восстановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU