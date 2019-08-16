В рамках празднования Дня Томича в городе пройдет любительский забег
Всех желающих ждут на легкоатлетическом фестивале «Томское кружево»
фото: группа "Марафон "Ярче" ВконтактеФото: из открытых источников
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Одним из мероприятий праздника всех томичей станет легкоатлетический фестиваль. Он включает в себя основной и детский забеги: таким образом, принять участие смогут люди всех возрастов.
Забег состоится 8 сентября года с 10.00 до 15.30 на улицах Дзержинского и Карташова.
Всех желающих поддержать пропаганду здорового образа жизни, приглашают зарегистрироваться на сайте www.tomskmarathon.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU