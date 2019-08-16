2019-08-16T09:05:53+03:00
Спорт

В рамках празднования Дня Томича в городе пройдет любительский забег

Всех желающих ждут на легкоатлетическом фестивале «Томское кружево»
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: группа "Марафон "Ярче" Вконтактефото: группа "Марафон "Ярче" ВконтактеФото: из открытых источников
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Одним из мероприятий праздника всех томичей станет легкоатлетический фестиваль. Он включает в себя основной и детский забеги: таким образом, принять участие смогут люди всех возрастов.

Забег состоится 8 сентября года с 10.00 до 15.30 на улицах Дзержинского и Карташова.

Всех желающих поддержать пропаганду здорового образа жизни, приглашают зарегистрироваться на сайте www.tomskmarathon.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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