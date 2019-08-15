2019-08-15T09:38:27+03:00
Общество

В Томской области имеется 13 615 свободных рабочих мест

В сравнении с 2018 годом, количество вакансий регионального банка занятости увеличилось почти на 2 тысячи.
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Более 13 тысяч вакансий есть в региональном банке службы занятости населения. Фото: из открытых источниковБолее 13 тысяч вакансий есть в региональном банке службы занятости населения. Фото: из открытых источников
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По данным мониторинга рынка труда, с января по июль 2019 года в службу занятости населения Томской области за содействием в поиске работы обратились 17 970 соискателей. Это на 1103 человека больше, чем за тот же период прошлого года. Безработными были признаны 8 919 человек, трудоустроены - 4 015. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Всего областная служба занятости в 2019 году помогла найти работу 10 485 жителям региона, включая безработных и тех, кто прошел профобучение или принимал участие в общественных работах.

Свое дело, получив «подъемные» (100 тыс. рублей) от центра занятости, открыли 113 человек.

Уточняется, что региональный банк вакансий представлен на сайте службы занятости населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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